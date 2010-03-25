Диплом, технологии общественного питания

$250
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Закрыт3 заявки91 просмотр

Тема: проектирование кафе-бара на 50 мест

сроки 30-40 дней

есть методичка

объём 70-80 листов

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров