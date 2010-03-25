Курсовая по информационным технологиям

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется выполнить курсовой проект для ВУза по информационным технологиям - Система контент – менеджмента (CMS) Публикация пользователями статей в разделах сайта. Добавление новых разделов с автоматическим добавлением их в меню навигации. Плюс пояснительная записка.

Укажите,пожалуйста, цену и сроки.

15 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров