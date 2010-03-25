Курсовая психология 1 Курсовая работа---Основы семейной психологии Объём работы 30 страниц. Введение, заключение, список литературы обязателен. Список литературы не менее 20 источников. Оригинальность ...
Курсовая по информационным технологиям
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить курсовой проект для ВУза по информационным технологиям - Система контент – менеджмента (CMS) Публикация пользователями статей в разделах сайта. Добавление новых разделов с автоматическим добавлением их в меню навигации. Плюс пояснительная записка.
Укажите,пожалуйста, цену и сроки.
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