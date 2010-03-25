Исправить диплом

$50
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Закрыт3 заявки158 просмотров

Нужно исправить все замечания руководителя и дополнить. Срок ко вторнику

15 лет назад
katrin2101
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

vikt-docen
Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад