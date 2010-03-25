Исправить диплом

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить расчетно-графическую работу (курсовую) для Вуза на языке С#- разработка программы-консольного приложения, которая тестирует по какому-либо курсу. В результате опроса выдаётся результат. Укажите, пожалуйста, цену и ...