Реферат по Книговедению

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Закрыт5 заявок194 просмотра

Предмет -книговедение

Тема-"Теория книговедения в трудах А. М. Ловягина"

Объем текстовой части 13-15 страниц

Плана нет, ориентировочно 2 главы+введение+заключение+библиографический список

Во введении актуальность,предмет,объект,цели, задачи, кто изучал,если изучал

14 кегль,1.5 интервал без авто абзацев, поля 3-1-2-2 см.

Оригинальность от 90%

Ссылки либо [3, 54], либо подстрочные с указанием страниц.

Не менее 10 источников

Цена 350 рублей

Срок 4 апреля

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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