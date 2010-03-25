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Реферат по Книговедению
Предмет -книговедение
Тема-"Теория книговедения в трудах А. М. Ловягина"
Объем текстовой части 13-15 страниц
Плана нет, ориентировочно 2 главы+введение+заключение+библиографический список
Во введении актуальность,предмет,объект,цели, задачи, кто изучал,если изучал
14 кегль,1.5 интервал без авто абзацев, поля 3-1-2-2 см.
Оригинальность от 90%
Ссылки либо [3, 54], либо подстрочные с указанием страниц.
Не менее 10 источников
Цена 350 рублей
Срок 4 апреля
Заявки фрилансеров
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