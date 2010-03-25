Срок 7 дней Цена работы 1000 руб. Информация в прикрепленном файле. Пожалуйста не отвечайте на проект, если не уверены в том, что сможете сделать его. План нужен ...
Реферат по экономике/философии науки
Доброго времени суток!
Нужна работа по экономике (что-то вроде реферата или статьи – без подробного введения-заключения) "Соотношение понятий эффект и эффективность" – 8-10 страниц (А4, поля верх-низ – 2 см/лево 3.5/право 1.5, 14 TNR, интервал 1,5), с анализом определений (обязательны ссылки на источник и список литературы) – то есть работа по философии науки с экономической точки зрения на вопрос. Срок – до 18.00 завтрашнего дня (26.03). Цена – 300 р. (или указывайте свою). Оплата – яндекс-деньги в течение 2-3 дней.
С уважением,
Алексей.
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