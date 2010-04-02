Тема: Деятельность Пенсионного фонда РФ 25-30 стр, 5 дней
Курсовая по оценке предприятия
Тема: Определение ликвидационной стоимости предприятий "такой-то" отрасли.
Отрасль выбрать произвольно.
Объём: 25 стр.
Срок: 4-5 дней.
Условия выполнения работы:
- оплата по факту готовности;
- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;
- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $33
Срок 7 дней Цена работы 1000 руб. Информация в прикрепленном файле. Пожалуйста не отвечайте на проект, если не уверены в том, что сможете сделать его. План нужен ...Закрыт15 лет назад
Требуется закомментировать код прилагаемой программы. Каждое действие - не надо, но обязательно описать что делает каждая процедура.Завершен15 лет назад
Доброго времени суток! Нужна работа по экономике (что-то вроде реферата или статьи – без подробного введения-заключения) "Соотношение понятий эффект и эффективность" – 8-10 страниц (А4, поля верх-низ – 2 см/лево 3.5/право ...Закрыт15 лет назад
- $12
Предмет -книговедение Тема-"Теория книговедения в трудах А. М. Ловягина" Объем текстовой части 13-15 страниц Плана нет, ориентировочно 2 главы+введение+заключение+библиографический список Во введении актуальность,предмет,объект,цели, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад
- $50
Нужно исправить все замечания руководителя и дополнить. Срок ко вторникуЗакрыт15 лет назад
- $265
Вид работы Диплом Тема Информационная перегрузка Срок 15.04.2010 до 18:00 Объем 60 – 80 стр. Требования к работе Диплом выполняем целиком Общая структура работы: ...Завершен15 лет назад
- $10
Реферат: Производные функцийЗавершен15 лет назад
- $200
Нужна Качественная Оригинальная Дипломная работа Тема: Организация PR на предприятии "ЭкзотикАзиаТур" (http://www.exatour.ru/) ПЛАН Введение 3 1. Роль и значение PR в продвижении услуг предприятия 1.1. Место ...Завершен15 лет назад