Курсовая по оценке предприятия

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Завершен1 заявка135 просмотров

Тема: Определение ликвидационной стоимости предприятий "такой-то" отрасли.

Отрасль выбрать произвольно.

Объём: 25 стр.

Срок: 4-5 дней.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

15 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

chichola
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$20
5 дней
Работа сделана в срок и согласно всем требованиям. Спасибо.
Рада была работать с вами, надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

chichola
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад