Дипломная работа по теме: " Мифологемы воды и огня в англоязычной коммуникации".

Объем: 60 - 70л.

Сроки: 14 дней.

Бюджет: 4500р. Работаю без предоплаты. Оплата посредством Web Money по факту или частями.

Требования:

- кол-во источников не менее 40!

- теоретич. часть должна основываться на диссертации Ю.Л. Шишовой "Способы актуализации мифологемы пути".

Методичку и более четкие требования вышлю на эл. адрес исполнителя.

Заявки оставляйте на проекте. Исполнителя выберу самостоятельно в ближайшее время.