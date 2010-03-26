Дипломный проект по програмированию

Разработка системы принудительного шифрования данных на внешнем носителе (прозрачное шифрование).

Существует много подобных open-source программ(популярных и нет), нужно будет написать подобное- кое-что добавить(например возможность задавать несколько паролей к разделам), кое-что изменить(например алгоритм шифрования нужен ГОСТ 28147-89; пароли хранить в реестре в зашифрованном виде), лишнее удалить. Есть диплом с описанием архитектуры подобной системы. Могу составить план диплома(разделы), если нужно. В дипломе должно быть: вода, выбор решений, подробное описание архитектуры.Разрабатываемое ПО= драйвер фильтр + кое-какой ГУЙ. c++.

Работа нужна до к 01.04.