Курсовая Ценовая политика страховщика

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Тема курсовой: Ценовая политика страховщика, практика и теория всего 50 стр.

2 главы,1-ая теоритич,2-ая практическ,введение заключение,приложение,статьи из журнала финансы и кредит( по теме анализ) за 2009,8,7 года

Анализ статистич. данных

15 лет назад
mar8392543
Мария 
42 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
5 отзывов

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