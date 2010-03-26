Специальность – технология древообработки. тема – "Реконструкция столярного цеха по производству деталей детских игрушек" Объём – 90 листов + 6 плакатов А1. Часть работы сделана, чертежи могу на себя взать, ...
Дипломная педагогическая
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