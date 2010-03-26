Разработка системы принудительного шифрования данных на внешнем носителе (прозрачное шифрование). Существует много подобных open-source программ(популярных и нет), нужно будет написать подобное- кое-что добавить(например возможность задавать несколько паролей к разделам), кое-что изменить(например алгоритм ...
Диплом "Реконструкция столярного цеха"
Специальность – технология древообработки.
тема – "Реконструкция столярного цеха по производству деталей детских игрушек"
Объём – 90 листов + 6 плакатов А1.
Часть работы сделана, чертежи могу на себя взать, главное сделать расчёты и правильно оформить.
к понедельнику нужно бОльшую часть диплома.
План работы
Введение. Актуальность темы. Цель проектирования
1. Общая часть.
1.1. Краткая характеристика, намечаемой к выпуску продукции; анализ рынка сбыта.
1.2. Обоснование целесообразности проектирования (реконструкции) цеха. Краткий анализ современной техники и технологии изготовления изделий.
1.3. Основные прогрессивные решения проекта.
1.4. Выводы и рекомендации.
2. Конструктивная часть. Разработка конструкции изделия.
2.1. Анализ технических условий; на изделия, намечаемые к выпуску
2.2. Разработка компоновочной схемы изделия. Выбор основных материалов и
комплектующих изделий
2.3. Разработка рабочей конструкторской документации изделия
2.4. Анализ существующих методов испытания изделия
2.5. Выводы и рекомендации.
3. Исследовательская часть
3.1. Состояние вопроса. Цель и задачи исследований
3.2. Методика исследований
3.3. Результаты и анализ исследования
3.4. Выводы и рекомендации
4. Технологическая часть
4.1. Производственная программа
4.2. Проектирование технологических процессов
4.2.1. Распределение составных частей изделия (набора) по КТГ
4.2.2. Разработка технологических процессов изготовления составных частей изделия, вошедших в каждую КТГ (установление состава и последовательности выполнения технологических операций и выбор оборудования)
4.2.3. Характеристики технологических операций
4.3. Расчет норм расхода основных и вспомогательных материалов
4.4. Расчет потребного количества оборудования
4.5. Расчет потребного количества дереворежущего инструмента
4.6. Планировка оборудования и расчет производственных площадей
4.7. Расчет внутрицехового транспорта
4.8. Расчет потребного количества электроэнергии, пара и сжатого воздуха на технологические нужды
4.9. Управление качеством выпускаемой продукции. Метрологическое обеспечение производством.
4.10. Выводы и рекомендации
5. Безопасность и экологичность проекта
5.1. Разработка мероприятий по созданию безопасных условий труда
5.2. Разработка инженерного решения по охране труда
5.3. Выводы и рекомендации
6. Энергетическая часть
7. Экономическая часть. Расчет эффективности инновационной деятельности
8. Заключение.
Обобщающие выводы. Рекомендации по внедрению результатов работы на производство.
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