Диплом "Реконструкция столярного цеха"

$250
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Специальность – технология древообработки.

тема – "Реконструкция столярного цеха по производству деталей детских игрушек"

Объём – 90 листов + 6 плакатов А1.

Часть работы сделана, чертежи могу на себя взать, главное сделать расчёты и правильно оформить.

к понедельнику нужно бОльшую часть диплома.

План работы

Введение. Актуальность темы. Цель проектирования

1. Общая часть.

1.1. Краткая характеристика, намечаемой к выпуску продукции; анализ рынка сбыта.

1.2. Обоснование целесообразности проектирования (реконструкции) цеха. Краткий анализ современной техники и технологии изготовления изделий.

1.3. Основные прогрессивные решения проекта.

1.4. Выводы и рекомендации.

2. Конструктивная часть. Разработка конструкции изделия.

2.1. Анализ технических условий; на изделия, намечаемые к выпуску

2.2. Разработка компоновочной схемы изделия. Выбор основных материалов и

комплектующих изделий

2.3. Разработка рабочей конструкторской документации изделия

2.4. Анализ существующих методов испытания изделия

2.5. Выводы и рекомендации.

3. Исследовательская часть

3.1. Состояние вопроса. Цель и задачи исследований

3.2. Методика исследований

3.3. Результаты и анализ исследования

3.4. Выводы и рекомендации

4. Технологическая часть

4.1. Производственная программа

4.2. Проектирование технологических процессов

4.2.1. Распределение составных частей изделия (набора) по КТГ

4.2.2. Разработка технологических процессов изготовления составных частей изделия, вошедших в каждую КТГ (установление состава и последовательности выполнения технологических операций и выбор оборудования)

4.2.3. Характеристики технологических операций

4.3. Расчет норм расхода основных и вспомогательных материалов

4.4. Расчет потребного количества оборудования

4.5. Расчет потребного количества дереворежущего инструмента

4.6. Планировка оборудования и расчет производственных площадей

4.7. Расчет внутрицехового транспорта

4.8. Расчет потребного количества электроэнергии, пара и сжатого воздуха на технологические нужды

4.9. Управление качеством выпускаемой продукции. Метрологическое обеспечение производством.

4.10. Выводы и рекомендации

5. Безопасность и экологичность проекта

5.1. Разработка мероприятий по созданию безопасных условий труда

5.2. Разработка инженерного решения по охране труда

5.3. Выводы и рекомендации

6. Энергетическая часть

7. Экономическая часть. Расчет эффективности инновационной деятельности

8. Заключение.

Обобщающие выводы. Рекомендации по внедрению результатов работы на производство.

15 лет назад
tolya_v
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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