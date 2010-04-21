Диплом по менеджменту

$150
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Завершен7 заявок204 просмотра

Тема: Особенности мотивации административно-управленческого персонала. Срок две недели. Задание в файле. Некоторая информация по компании предоставляется, но большую часть надо додумывать.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
$150
14 дней
Елена отличный автор. Написанный диплом сделан по всем стандартам, глубоко проработан. Спасибо за помощь!!
Отличный заказчик. 10 баллов. Уже выполнила для него второй диплом. Оплата всегда своевременно.

Заявки фрилансеров

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад