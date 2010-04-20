Дипломная работа ( Менеджмент )

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Завершен5 заявок156 просмотров

Тема: Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства в России

требования:

70 страниц

введение 3 стр

заключение 3 стр

глоссарий 15 слов

список использованных источников - 45

оригинальность не менее 80%

15 лет назад
StylePRO-74
Валентин 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$130
10 дней
Елена просто замечательный специалист! Рекомендую фрилансера как ответственного и порядочного человека.
Очень приятно работать с Валентином Отличный заказчик, всегда на связи, четко ставит задачу, быстро оплачивает всем рекомендую и сама надеюсь на дальнейшее сотрудничество)))

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад