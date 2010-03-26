Курсовая работа. Visual Prolog.

Разработка системы принудительного шифрования данных на внешнем носителе (прозрачное шифрование). Существует много подобных open-source программ(популярных и нет), нужно будет написать подобное- кое-что добавить(например возможность задавать несколько паролей к разделам), кое-что изменить(например алгоритм ...