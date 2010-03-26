Курсовая работа. Visual Prolog.

Тема: Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства в России требования: 70 страниц введение 3 стр заключение 3 стр глоссарий 15 слов список использованных источников ...
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