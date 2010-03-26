Курсовая расчет двигателя внутреннего сгорания + сборочный чертеж Предмет: двигатели внутреннего сгорания Объем: 15-20 страниц план работы в архиве + сборочный чертеж в компасе Срок: 28-29 марта ...
2 реферата по материаловедению
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