2 реферата по материаловедению

$50
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Закрыт2 заявки140 просмотров

Нужно выбрать 2 темы из трех и написать реферат по плану во вложенном файле.

Пишите сразу стоимость за 2 реферата и сроки (чем быстрее, тем лучше).

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ - предложение будет отклонено.

15 лет назад
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров