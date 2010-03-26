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Курсовая

расчет двигателя внутреннего сгорания + сборочный чертеж

Предмет: двигатели внутреннего сгорания

Объем: 15-20 страниц

план работы в архиве + сборочный чертеж в компасе

Срок: 28-29 марта

скачайте по ссылке.. http://webfile.ru/4368758

15 лет назад
maksimkatalog
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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