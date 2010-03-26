Курсовая расчет усилительного каскада на транзист.

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Курсовая расчет усилительного каскада на транзисторе.

Объем 10 страниц.

Срок до 5 апреля.

По запросу вышлю задание полностью.

15 лет назад
resaem
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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