Нужно написать главы 2,3 к диплому на тему: Выбор стратегии турфирмы на рынке авиаперевозок, план в приложении
Курсовая компрессорные станции
Курсовая компрессорные станции.
кто возьметься.. вышлю инф...
Срок: 28 марта!
Кто справиться... в дальнейшем будет зачислен в штат сотрудников на постоянную работу!
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