Курсовая компрессорные станции

$25
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Закрыт5 заявок142 просмотра

Курсовая компрессорные станции.

кто возьметься.. вышлю инф...

Срок: 28 марта!

Кто справиться... в дальнейшем будет зачислен в штат сотрудников на постоянную работу!

15 лет назад
maksimkatalog
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
4 дня
Отличный заказчик. Интересные задания. Оплата по договоренности. Все четко.

Заявки фрилансеров

Zvezdochet_Vasil
Василий 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад