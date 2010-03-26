Диплом по литературе (проект для Тюлениной Ольги)

$250
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Завершен1 заявка104 просмотра

Тема: творчество М. Метерлинка в аспекте межпредметных связей

70-80 страниц, срок 4 недели

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$150
14 дней
Проект выполнен качественно и в сжатые сроки. Большая редкость для "фриланса", когда в начале проекта согласовываешь план-график работ, а потом автор его реально соблюдает! (при чём сам - без напоминаний) Для кого это важно - рекомендую работать с Ольгой!
Сергей, очередной раз спасибо Вам за предоставленную работу. Работать с таким ответственным серьезным заказчиком - большая удача! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вами

Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад