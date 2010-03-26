Диплом по литературе (проект для Тюлениной Ольги)

Проект выполнен качественно и в сжатые сроки. Большая редкость для "фриланса", когда в начале проекта согласовываешь план-график работ, а потом автор его реально соблюдает! (при чём сам - без напоминаний) Для кого это важно - рекомендую работать с Ольгой!