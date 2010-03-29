Реферат Основы социологии и политологии

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Завершен1 заявка190 просмотров

Нужно доработать реферат по основам социологии и политологии.

Культура и цивилизация ( раскрыт не полностью)

а) Необходимо указать взаимосвязь культуры и цивилизации

б) Отметить к какому типу цивилизации относится Россия

Нужно доработать тему на 2страницы

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15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад
$2
1 день
Все Ок. Работа выполнена согласно требованиям.
Алексей - очень приятный и адекватный заказчик. Во-первых, всегда чётко ставит задачи; во-вторых, оплачивает работу без малейших задержек. Словом, это один из тех людей, с которым можно смело сотрудничать и за оплату не волноваться.

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mukhinvimc
Медиа 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-2)
15 лет назад