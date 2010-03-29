Курсовые и рефераты по радиоэлектронике В приложении методички по курсовым проектам Полное задание вышлю выбранному специалисту. Укажите в заявке Вашу почту для высылки материалов. Введение, заключение, ...
Реферат Основы социологии и политологии
Нужно доработать реферат по основам социологии и политологии.
Культура и цивилизация ( раскрыт не полностью)
а) Необходимо указать взаимосвязь культуры и цивилизации
б) Отметить к какому типу цивилизации относится Россия
Нужно доработать тему на 2страницы
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