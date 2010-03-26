Курсовые и рефераты по радиоэлектронике

В приложении методички по курсовым проектам

Полное задание вышлю выбранному специалисту.

Укажите в заявке Вашу почту для высылки материалов.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 20.04.2011 до 02 часов ночи МСК.