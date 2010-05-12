Теплотехника

$250
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Завершен4 заявки201 просмотр

Требуется выполнение работ по теплотехнике.

5 задач, в каждой по 20 вариантов.

Прошу указать цену за вариант.

Нужно будет выполнить тестовое задание.

15 лет назад
shest-nik
52 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Исполнитель выполнил работу качественно и в срок, словом- рекомендую!
ни оплаты, ни автора

Заявки фрилансеров

antoshka
Елена 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад