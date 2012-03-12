Перевод описаний лотов интернет-магазина

Необходимо проверить документ (1 лист А4 - доверенность) на болгарском языке. Внести исправления, если они необходимы (особенно проверить в части предлогов). Срочно! Сегодня.
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Необходимо перевести порядка 700 лотов юридического интернет магазина и разместить их на сайте. Текст типовой, существенно не изменяется - много повторяемых фрагментов. изменения - в зависимости от типа описываемого документа, его условий.
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