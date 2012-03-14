Перевод небольшого текста с русского на английский

Необходимо перевести текст длиной 1030 знаков без пробелов с русского языка на английский.

Перевод должен быть простым и без ошибок, так как текст предназначен для школьников.

Текст находится во вложенном файле.

Оплата: пост оплата Яндекс Деньги.

Работа небольшая, но очень важная.

При выборе исполнителя для меня важны резюме и портфолио.

При отличном исполнении буду рассматривать вопрос дальнейшего сотрудничества.