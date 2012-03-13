Надо перевести с русского на немецкий 4 четыре HTM страницы: ---------------forestgallery.64g.ru/centr.htm ---------------forestgallery.64g.ru/kon.htm ---------------forestgallery.64g.ru/tex.htm ---------------forestgallery.64g.ru/pr.htm на сайте www.forestgallery.64g.ru Теги делать не надо – только тексты. Можно в формате DOC, ...
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Здравствуйте.
Нужен перевод с английского на русский научного экономического текста.
Примерно 60 тысяч знаков.
Рассматриваю предложения от исполнителей с отзывами с указанием цены за 1000 знаков.
Оплата сразу.
Спасибо.
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