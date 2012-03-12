Надо перевести с русского на немецкий 4 четыре HTM страницы:

---------------forestgallery.64g.ru/centr.htm

---------------forestgallery.64g.ru/kon.htm

---------------forestgallery.64g.ru/tex.htm

---------------forestgallery.64g.ru/pr.htm

на сайте www.forestgallery.64g.ru

Теги делать не надо – только тексты.

Можно в формате DOC, если с HTM не знакомы.

Сроки – неделя или неограниченные. Стоимость 800 рублей за все 4 страницы.