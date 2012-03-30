RU->EN. Перевод электротехнической статьи.

ПереводыЗавершен8 заявок257 просмотров
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Есть текст на русском с небольшим уклоном в электротехнику, используются технические термины.

Необходимо его "очень качественно" перевести на Английский, что бы текст был без ошибок, а так же правильный с точки зрения Грамматики.

Объем текста 1000-2000 символов(без пробелов).

Исполнитель должен будет в течении 12 часов после утверждения выполнить работу.

Указывайте вашу цену в комментарии цена/1000символов(без пробелов).

12 лет назад
Ruslanov
Руслан 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
12 лет назад
$15
1 день
Елена отлична справилась с переводом сложной технической статьи для защиты. Комиссия была в восторге.
Спасибо за работу!
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