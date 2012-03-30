RU->EN. Перевод электротехнической статьи.

Есть текст на русском с небольшим уклоном в электротехнику, используются технические термины.

Необходимо его "очень качественно" перевести на Английский, что бы текст был без ошибок, а так же правильный с точки зрения Грамматики.

Объем текста 1000-2000 символов(без пробелов).

Исполнитель должен будет в течении 12 часов после утверждения выполнить работу.

Указывайте вашу цену в комментарии цена/1000символов(без пробелов).