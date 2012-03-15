Перевод с китайского на английский и русский

Необходимо перевести на английский инструкцию пользователя. Вернее, только те части, которые выделены красным. Так же прикрепила старый вариант на английском - можно взять от туда части про камеры, посмотреть термины и т.д. Текст приложила. Срок ...
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Здравствуйте.
Требуется специалист переводчик для полного перевода сайта.
Сайт полностью на китайском языке, пример можете посмотреть тут www.taobao.com
Многие слова имеют технические термины по програмированию сайтов.
Задача.
1) Полный перевод на Английский язык.
2) Полный Перевод на Русский Язык.
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