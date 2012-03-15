Перевод с китайского на английский и русский

$1000
ПереводыЗакрыт9 заявок270 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется специалист переводчик для полного перевода сайта.

Сайт полностью на китайском языке, пример можете посмотреть тут www.taobao.com

Многие слова имеют технические термины по програмированию сайтов.

Задача.

1) Полный перевод на Английский язык.

2) Полный Перевод на Русский Язык.

12 лет назад
Skyline595
Рушан 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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