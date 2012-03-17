Письм. перевод интервью с рус. на англ.

Нужно перевести интервью, взятое у участников одной из выставок на английский язык. Объем - 2000 слов (ок 5 страниц). Бюджет - $100. Оплата - ЯД/WMZ/Приват24. Срок - к 21-00 19/03/2012. Предпочтение носителям языка или экспатам.

Пожалуйста, выполните тестовое задание, переведя приложенный файл. Отправить результат нужно обязательно на этой странице [закрыто]