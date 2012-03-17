Письм. перевод интервью с рус. на англ.

$100
ПереводыЗакрыт8 заявок246 просмотров
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Нужно перевести интервью, взятое у участников одной из выставок на английский язык. Объем - 2000 слов (ок 5 страниц). Бюджет - $100. Оплата - ЯД/WMZ/Приват24. Срок - к 21-00 19/03/2012. Предпочтение носителям языка или экспатам.

Пожалуйста, выполните тестовое задание, переведя приложенный файл. Отправить результат нужно обязательно на этой странице [закрыто]

12 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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