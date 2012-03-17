Необходимо переводить 2 статьи в неделю

$16
ПереводыЗакрыт50 заявок829 просмотров
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Необходимо переводить 2 статьи в неделю на английский по музыкальной тематике и размещать на сайте.

Статьи около 1000 знаков.

Указывайте цену за месяц.

Работа постоянная на длительный срок.

12 лет назад
qalogic
Ирина 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Arbeit
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$15
30 дней
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