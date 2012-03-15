Перевести аудио ролик English - Russian

$100
ПереводыЗакрыт10 заявок259 просмотров
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1. Перевести аудио ролики с английского языка на русский

http://www.youtube.com/watch?v=B4_C1BmT-R8

http://www.youtube.com/watch?v=09gy4jy2veg

http://www.youtube.com/watch?v=nwwXFV3JR7s

http://www.youtube.com/watch?v=Ku2qr1zIPKM

2. Наложить русскоязычный перевод на аудио ролики (либо полностью озвучить на русском языке)

12 лет назад
rblinov
Роман 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-2)
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