Приватный проект для Aleks_AA (n-----p.com)

Необходимо переводить 2 статьи в неделю на английский по музыкальной тематике и размещать на сайте. Статьи около 1000 знаков. Указывайте цену за месяц. Работа постоянная на длительный срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект для конкретного исполнителя, просьба не участвовать.
Полная локализация сайта n------------------p.com,
Цена 4,5 уе за 1800 знаков без верстки.
Цена 5,5 уе за 1800 знаков с версткой в Ворд под оригинал.
Сдача работ 02 апреля 2012
Стоимость проекта определяется в финале по фактическому объему. Оплата внутри сервиса.
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