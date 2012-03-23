Перевод научной статьи En-->Ru

Есть статья о GPS-Trace Orange (о теме можно почитать тут http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS-Trace_Orange) на 2168/бп символов. необходимо осуществить перевод с русского на следующие языки: 1) Индонезийский 2) Хинди 3) Корейский 4) Тайский 5) Словенский 6) Датский 7) Финский Расчет по web money, можете ...