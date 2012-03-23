Перевод научной статьи En-->Ru

ПереводыЗавершен8 заявок253 просмотра
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Здравствуйте. Необходимо перевести статью (в приложении) с английского на русский. Бюджет ограничен. Поэтому предпочтение отдам низкой цене. Количество знаков - 32300 По срокам - не более 2-3 дней на перевод с момента выбора исполнителем.

Цена?

P.S. Людей без отзывов просьба заявки не оставлять.

12 лет назад
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
AnjLika
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$40
3 дня
В короткие сроки Анжелика справилась с поставленной задачей. Спасибо за работу.
Спасибо за доверие в выполнении данной работы! Никаких проблем, оплата поступила быстро. Было приятно сотрудничать!
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