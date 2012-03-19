Английский язык

Нужно выбрать любую одну самую легкую статью и перевести ее.

Статьи тут --> zalil.ru/32919835

Цену ломить не нужно! заказываю потому что мой переводчик заболел! если цена и качество будет адекватная то возьму на постоянную работу.

предложите цену за одну самую простую статью