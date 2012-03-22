Перевод статьи

ПереводыЗавершен7 заявок168 просмотров
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Необходимо до вечера перевести статью строительной тематики с английского на русский язык. Около 4 учетных страниц (1800 знаков без пробелов). Писать только в проект.

12 лет назад
night-bird
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nataly_owl
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Наталья прекрасно справилась с задачей в оговоренный срок. Перевод получился грамотный, легкий для восприятия. Рекомендую как хорошего переводчика и надежного исполнителя.
Всегда приятно работать с Илоной.
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