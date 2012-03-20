Перевод описания товаров

Требуется перевод статей с русского на французский. Статьи на тему видео и программ для работы с видео. При переводе нужно будет использовать указанные ключевые слова. Тексты должны быть грамотные. Ссылки на примеры работ с ...
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Нужен переводчик для перевода с английского на русский описаний товаров.
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