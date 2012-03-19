Перевод с английского

Нужно выбрать любую одну самую легкую статью и перевести ее. Статьи тут --> zalil.ru/32919835 Цену ломить не нужно! заказываю потому что мой переводчик заболел! если цена и качество будет адекватная то возьму на постоянную ...
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