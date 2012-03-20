Перевод сайта с русского на английский язык

Добрый день! Необходимо перевести контент сайта http://wav.wizardsound.ru на английский язык.

Исполнителю будет дан доступ к админке, где необходимо будет отредактировать материалы, и перевести их на английский язык.

Оцените пожалуйста сроки и стоимость. Спасибо!