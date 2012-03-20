Требуется перевод статьи рус.-укр.

$50
ПереводыЗакрыт33 заявки265 просмотров
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Требуется перевести 4 журнальные страницы спортивной тематики, с русского на украинский язык.

Жду ваши сроки и цену за 1000 знаков без пробела.

12 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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