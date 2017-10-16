Нарисовать подобный баннер

Здравствуйте! Нужно нарисовать баннер, браться за работу сразу же, чтобы в течение 1-2 часов было готово. Должно быть качественно, вау эффект. Прототип баннера прикрепляю. Пример другого баннера тоже прикрепляю (но должно быть лучше). Цветовая гамма и шрифты должны ...
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В общем нужно сделать нечто подобное того, что в прикрепленном файле. Только для вот этого видеокурса: 1popov.ru/disc1/
Размеры банера такие-же как в прикрепленном файле. Так я на своем блоге пишу про создание сайтов, то основной упор при разработке сделать на том, что там изложены основы html, css, ну и не забывать про остальное!
Не забываем в заявке указывать сроки и стоимость!
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