Нарисовать подобный баннер

В общем нужно сделать нечто подобное того, что в прикрепленном файле. Только для вот этого видеокурса: 1popov.ru/disc1/

Размеры банера такие-же как в прикрепленном файле. Так я на своем блоге пишу про создание сайтов, то основной упор при разработке сделать на том, что там изложены основы html, css, ну и не забывать про остальное!

Не забываем в заявке указывать сроки и стоимость!