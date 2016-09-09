Оформить канал на твиче

Есть сайт компании производителя лкм продукции. На сайте не красивые промо-баннеры продукции. Хотим красивые. Статика, без анимации.
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Нужно сделать оформление канала Twitch. Банер, оффлайн картинка,панель под видео. Нужен человек который умеет рисовать (пользоваться графическим редактором или фотошопом). Пример: если на банере то нарисовать например меня в анимешном стиле (арт). Более подробно пишете лично. Жду ваших предложений!
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