Оформить канал на твиче

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Нужно сделать оформление канала Twitch. Банер, оффлайн картинка,панель под видео. Нужен человек который умеет рисовать (пользоваться графическим редактором или фотошопом). Пример: если на банере то нарисовать например меня в анимешном стиле (арт). Более подробно пишете лично. Жду ваших предложений!

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
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