Добрый день. Необходимо создать аватар и баннер встречи вконтакте используя корпоративный стиль. В приложении бриф. Логобук и шрифты есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
создать баннер (простой в два кадра) и растиражировать на три разных размера
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