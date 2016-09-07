Баннер для сайта

БаннерыЗакрыт1 заявка115 просмотров
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Здравствуйте, Елена.

Хотел бы с Вами обсудить создание баннера для сайта: http://alcoholismhls.ru

Это баннер "Телефоны нашего центра" в правом верхнем углу сайта. Он очень некрасивый.

Нужна ширина баннера та же. Высота может быть +- от настоящей. Лучше, наврено, gif

Что бы Вы могли предложить? Что и как лучше?

7 лет назад
noualcoholism
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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