Баннер для сайта

Нужно создать баннер для группы ВК. Тематика:элитная косметика
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Здравствуйте, Елена.
Хотел бы с Вами обсудить создание баннера для сайта: http://alcoholismhls.ru
Это баннер "Телефоны нашего центра" в правом верхнем углу сайта. Он очень некрасивый.
Нужна ширина баннера та же. Высота может быть +- от настоящей. Лучше, наврено, gif
Что бы Вы могли предложить? Что и как лучше?
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