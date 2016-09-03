Изготовление баннера 240х400

Есть баннер. Нужно сделать ресайзы 240x400 120х600 160х600 300х250 728х90
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Здравстуйте, необходимо сделать рекламный баннер по кровельным работам в формате GIF 240х400 - для сайта мастер-крыши.рф
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