Создать баннер для Adwords и ЯндексДирект в 20-ти размерах/форматах

Для рекламной компании требуется создать 20 вариантов рекламного баннера, который включает в себя логотип компании и определенную фразу.

Техническое задание для баннеров прикреплено к этому проекту. Оплата по WebMoney. График оплаты: показываете два варианта, если нравится - оплачиваю 20%, и 80% по окончании работ.