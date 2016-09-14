Создать баннер для Adwords и ЯндексДирект в 20-ти размерах/форматах

$100
БаннерыЗавершен16 заявок264 просмотра
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Для рекламной компании требуется создать 20 вариантов рекламного баннера, который включает в себя логотип компании и определенную фразу.

Техническое задание для баннеров прикреплено к этому проекту. Оплата по WebMoney.  График оплаты: показываете два варианта, если нравится - оплачиваю 20%, и 80% по окончании работ.

7 лет назад
westernbid
53 годаСША
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
7 лет назад
$100
3 дня
Работой исполнителя доволен. Рекомендую.
Михаил, отличный заказчик, ТЗ, оплата, общение, все на высшем уровне. Рекомендую!
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