Дизайн страницы/баннер

Разработка дизайна баннера для email рассылки и страницы landing page для сайта.

Нужно переделать существующую страницу, сейчас просто текстовая информация, добавить красивую современную иллюстрацию, разместить грамотно заголовки, текст. Призыв к действию.

В итоге нужен пример страницы в JPEG и исходник PSD файл, который я могу в дальнейшем применять для верстки страницы, для создания email рассылки.

Стоимость работы 800 яндекс руб.