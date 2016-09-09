Дизайн страницы/баннер

Нужно сделать оформление канала Twitch. Баннер, оффлайн картинка,панель под видео. Нужен человек который умеет рисовать (пользоваться графическим редактором или фотошопом). Пример: если на баннере то нарисовать например меня в анимешном стиле (арт). Более подробно пишете ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка дизайна баннера для email рассылки и страницы landing page для сайта.
Нужно переделать существующую страницу, сейчас просто текстовая информация, добавить красивую современную иллюстрацию, разместить грамотно заголовки, текст. Призыв к действию.
В итоге нужен пример страницы в JPEG и исходник PSD файл, который я могу в дальнейшем применять для верстки страницы, для создания email рассылки.
Стоимость работы 800 яндекс руб.
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