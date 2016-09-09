Дизайн страницы/баннер

БаннерыЗакрыт10 заявок227 просмотров
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Разработка дизайна баннера для email рассылки и страницы landing page для сайта.

Нужно переделать существующую страницу, сейчас просто текстовая информация, добавить красивую современную иллюстрацию, разместить грамотно заголовки, текст. Призыв к действию.

В итоге нужен пример страницы в JPEG и исходник PSD файл, который я могу в дальнейшем применять для верстки страницы, для создания email рассылки. 

Стоимость работы 800 яндекс руб.

7 лет назад
guero
Алекс 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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