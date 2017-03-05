Нужен баннер

БаннерыЗавершен1 заявка137 просмотров
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Нужен интерактивный баннер, есть примерные наброски в PSD, лучше, конечно, чтобы вы сами посмотрели и реализовали его с учетом вашего опыта и знаний.

тех. требования к баннеру 

Размер: 240X400 px

Формат:  HTML (необходимо выполнить обязательные требования AdFox по созданию прозрачной кнопки, ссылка на правила создания https://specs.adfox.ru/page/233/)

Вес: до 300 кб.

Обязательно видимая рамка по контуру баннера

+ ссылка отдельно (не зашивая в баннер)

7 лет назад
trial83
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена в срок, все работы выполнены хорошо, исполнитель понял мой замысел с полуслова без ТЗ, спасибо.
Отлично поработали с Александром! Задание, оплата, связь — всё идеально! Рекомендую к сотрудничеству!
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