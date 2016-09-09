Оформить канал на твиче (нарисовать в аниме стиле баннер и прочее)

Здравствуйте. Ищем креативного дизайнера который мог бы услышать нас пропустить наши пожелания через себя, добавить к ним свой талант и выдать "на гора" банер и концертную афишу для концерта певицы Арина Домски www.arinadomski.com. Артист работает ...