Баннер 720 на 170

Необходима карта проезда по аналогии с [url=http://www.mirus-auto.ru/contacts/]этой[/url] (схема проезда) или аналогичной по формату. Точное ТЗ готовится, интересует примерная стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно нарисовать баннер, браться за работу сразу же, чтобы в течение 1-2 часов было готово.
Должно быть качественно, вау эффект.
Прототип баннера прикрепляю. Пример другого баннера тоже прикрепляю (но должно быть лучше).
Цветовая гамма и шрифты должны быть как в примере.
Требования по бренд-буку:
Требования:Для всех надписей используется шрифт Roboto - cкачать. Разрешается использовать Arial, если нет возможности установить шрифт Roboto.
01) Слоган: Размер: зависит от количества символов. Выравнивание: по левому краю или по ширине. Цвет: любой из основных цветов сайта. Предпочтительно использовать строчные буквы, но возможно и применение прописных в случае необходимости выделить текст (например, название продукта) или создать какой-либо иной акцент.
02) Поясняющий текст: Размер: 12 pt или 13 pt (на выбор в зависимости от количества символов и тона фона). Выравнивание: по левому краю. Цвет: любой из двух вариантов серого [#414141 | #2e2e2e] или белый [#FFFFFF] (на выбор в зависимости от макета).
03) Кнопка: Размер: 14 pt. Ширина кнопки: равна ширине текста плюс отступы слева-справа по 10-20 px. Высота кнопки: берется из исходника и не меняется. Цвет кнопки: любой из основных цветов сайта.
05) Основные цвета: В качестве цветов кнопки можно использовать 6 вариантов, приведенных на скриншоте. В качестве цветов слогана можно применять этот же набор, а также любой из двух вариантов серого [#414141 | #2e2e2e] или белый [#FFFFFF] (на выбор в зависимости от макета). Цвета и кнопки >>>
05) Пунктирная линия: Ширина: подгоняется под ширину слогана. Цвет: совпадает с цветом поясняющего текста.
06) Место для точек промотки: Находятся в нижнем левом углу и должны быть хорошо видны и кликабельны, нежелательно использовать какую-то графику или изображения, которые ухудшат их считываемость.
Бюджет 1000-1500 рублей
В ответах прикрепляйте ваши баннеры и цену за которую готовы сделать.
По срокам - нужно сейчас (1-2 часа).
Общение в скайпе (можно текстово или голосом, как удобнее).
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