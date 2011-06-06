Дизайн и верстка простого статического сайта.

Нужен шаблон статического вебсайта, ну точнее сказать сам статический сайт на несколько страни. Общая стилистика оффроад 4х4, шапка сайта и общий дизайн на примере off-roadweb.com, только шапку сделать рерайт, чтобы не было претензий. ниже шапки плавающий дизайн, чтобы влезал текст любой длины, который я потом сам туда смогу вставить, например через Sharepoint designer. Черный длинный баннер с шапки убрать, и все остальное тоже. Вместо слогана OffRoad, слоган "В ГОВНЫ!". Справа же шапки, там где небольшой баннер рядом с кнопкой фэйсбука, такого же примерно размера баннер кнопка с стилистике сайта, на баннере фотка уазика на больших хромированных колесах, либо что-то подобное, и рядом лицо небритого сурового мужика, правее текст Суровое Такси, и ниже второй строчкой BrutalTaxi.Ru

Необходимые разделы сайта, они же, отдельные страницы, ссылки на которые будут вверху по типу features, tech и т.д.:

УСЛУГИ

ЦЕНЫ

СРОКИ

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

О НАС

РАБОТА и чуть ниже слова Работа мелким шрифтом, "подработка на внедорожнике"

ОТЗЫВЫ

по бокам две большие вертикальных кнопки баннера, в стиле сайта, слева "Вызвать подкрепление" ниже мелкими буквами "доставка товаров в любую Ж...", со стильным текстом в стиле как в шапке, и изображением стилизованным шашлыка, коньяка (без упоминания спиртных напитков на этикетке) и еще каких либо атрибутов праздничного застолья на свежем воздухе. Справа баннер кнопка "Спасите нах!" и мелкими буквами "вызвать техничку", и в стиле офроада изображение завязшей машины, либо что-то подобное, чтобы при взгляде на картинку возникало чувство безысходности.

На странице Отзывы, нужна форма обратной связи, чтобы клиент мог отправить отзыв, отзыв должен будет приходить на емайл который я потом укажу, ну и страница должна быть скомпоновона так, чтобы можно было добавлять вручную отзывы и ответы на них.

Индексная страница должна иметь название indexmain, а не index, т.к. впоследствии на index будет выбор между основной и мобильной версией сайта.

От вас 2-3 эскиза, общей стилистики, из них выбираю 1.